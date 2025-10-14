Киевский метрополитен: на всех станциях метро свет есть, информация, распространенная в Telegram-каналах, — фейк
Киев • УНН
Киевский метрополитен опроверг информацию об отсутствии света на станциях, в частности «Арсенальной» и «Крещатике». Все станции работают без сбоев, а распространенная информация является фейком.
Информация о том, что на станциях метро в Киеве, в частности на "Арсенальной" и "Крещатике", пропал свет, является фейковой. Об этом журналисту УНН сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Детали
На всех станциях метрополитена, в частности "Арсенальная", "Крещатик", свет есть. Не было никаких сбоев в работе метрополитена. Информация, распространенная в тг-каналах, - фейк
Дополнение
Сегодня вечером местные Telegram-каналы сообщали, что свет исчез на некоторых станциях метро, в частности на "Арсенальной", "Крещатике".
Напомним
Аварийные отключения действуют в семи областях, продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты.