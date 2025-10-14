Аварійні відключення світла охопили сім областей України - Міненерго
Київ • УНН
Аварійні відключення електроенергії введені в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях. У Запорізькій області знеструмлено лише промислових споживачів, на Чернігівщині діють погодинні відключення.
Аварійні відключення діють у семи областях, триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення
Додамо
За даними Міненерго, у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.
Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах - додали у відомстві.
