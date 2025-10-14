Аварийные отключения света охватили семь областей Украины - Минэнерго
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области обесточены только промышленные потребители, на Черниговщине действуют почасовые отключения.
Аварийные отключения действуют в семи областях, продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях – применены аварийные отключения
Добавим
По данным Минэнерго, в Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.
В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяются три очереди почасовых отключений.
Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах - добавили в ведомстве.
