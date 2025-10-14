Аварийные отключения света охватили семь областей Украины - Минэнерго

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 5372 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 10780 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10238 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 19623 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15423 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 22630 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13507 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21468 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11623 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10621 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярные новости
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября14 октября, 06:48 • 18372 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28072 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 4050 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13298 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11730 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 19629 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 22632 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21469 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60398 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 60742 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11890 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13456 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29769 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34332 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35658 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Аварийные отключения света охватили семь областей Украины - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области обесточены только промышленные потребители, на Черниговщине действуют почасовые отключения.

Аварийные отключения света охватили семь областей Украины - Минэнерго

Аварийные отключения действуют в семи областях, продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях – применены аварийные отключения 

- говорится в сообщении.

Экстренные отключения введены в трех районах Киевской области: кто без света14.10.25, 18:24 • 1294 просмотра

Добавим

По данным Минэнерго, в Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах - добавили в ведомстве.

В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света14.10.25, 18:03 • 3168 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область