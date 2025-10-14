Экстренные отключения введены в трех районах Киевской области: кто без света
Киев • УНН
Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области. В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях действуют графики аварийных отключений.
В трех районах Киевской области введены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
По команде Укрэнерго в ... Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) применены экстренные отключения
Добавим
В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.