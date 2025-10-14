Екстрені відключення запровадили у трьох районах Київщини: хто без світла
Київ • УНН
Укренерго запровадило екстрені відключення світла у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах Київщини. На Сумщині, Дніпровщині, Кіровоградщині та Донеччині діють графіки аварійних відключень.
У трьох районах на Київщині запровадили екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
За командою Укренерго у ... Київській області (Броварському, Обухівському та Бориспільському районі) застосовані екстрені відключення
На Сумщині, Дніпровщині, Кіровоградщині та Донеччині введені графіки аварійних відключень електроенергії. Тривалість знеструмлення неможливо точно розрахувати, оскільки це аварійна ситуація, спричинена військовою агресією рф в Україні.