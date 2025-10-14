У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 558 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1496 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 2984 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13720 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12678 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12784 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11384 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10460 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
74%
751мм
Популярнi новини
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 13871 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров14 жовтня, 06:24 • 16763 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 15791 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня14 жовтня, 06:48 • 15604 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 25289 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 13721 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 58200 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 58435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 9628 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 10479 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 28610 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 33237 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 34598 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
Золото

У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

На Сумщині, Дніпровщині, Кіровоградщині та Донеччині введені графіки аварійних відключень електроенергії. Тривалість знеструмлення неможливо точно розрахувати, оскільки це аварійна ситуація, спричинена військовою агресією рф в Україні.

У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла

Графік аварійних відключень (ГАВ) введено на Сумщині, Дніпровщині та Кіровоградщині та Донеччині. Інформація стосовно знеструмлення відображається у режимі реального часу. Тривалість знеструмлення буде оновлюватися. 

Передає УНН із посиланням на Укренерго, YASNO та ДТЕК.

Деталі

На території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів. Про це ідеться у повідомленні Сумиобленерго.

Також за даними, які оголосив профільна служба Кропівницького, 14.10.2025 з 17 год. 33 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). Це стосується об'єктів та домогосподарств на території області.

ДТЕК Дніпровські електромережі також повідомили, за наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. 

Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему.

У Донецькій області пішли в екстрені відключення, передає генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Доповнення

Щодо ситуації на Сумщині підкреслюється, що тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо розрахувати точно наперед.

  • графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
    • Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф.

      Нагадаємо

      Вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії введені на Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень у три черги.

      Ігор Тележніков

      СуспільствоЕкономіка
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Донецька область
      Сумська область
      Кіровоградська область
      ДТЕК
      Укренерго
      Україна