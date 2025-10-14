У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла
Київ • УНН
На Сумщині, Дніпровщині, Кіровоградщині та Донеччині введені графіки аварійних відключень електроенергії. Тривалість знеструмлення неможливо точно розрахувати, оскільки це аварійна ситуація, спричинена військовою агресією рф в Україні.
Графік аварійних відключень (ГАВ) введено на Сумщині, Дніпровщині та Кіровоградщині та Донеччині. Інформація стосовно знеструмлення відображається у режимі реального часу. Тривалість знеструмлення буде оновлюватися.
Передає УНН із посиланням на Укренерго, YASNO та ДТЕК.
Деталі
На території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів. Про це ідеться у повідомленні Сумиобленерго.
Також за даними, які оголосив профільна служба Кропівницького, 14.10.2025 з 17 год. 33 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). Це стосується об'єктів та домогосподарств на території області.
ДТЕК Дніпровські електромережі також повідомили, за наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії.
Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему.
У Донецькій області пішли в екстрені відключення, передає генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Доповнення
Щодо ситуації на Сумщині підкреслюється, що тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо розрахувати точно наперед.
- графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
- Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф.
Нагадаємо
Вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії введені на Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень у три черги.