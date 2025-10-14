$41.610.01
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 12380 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
13:02 • 12043 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
12:47 • 18110 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 12505 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
11:53 • 18280 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11322 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10420 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
09:28 • 12334 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
14 октября, 09:05 • 14769 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.

В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света

График аварийных отключений (ГАО) введен в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Информация об обесточивании отображается в режиме реального времени. Продолжительность обесточивания будет обновляться.

Передает УНН со ссылкой на Укрэнерго, YASNO и ДТЭК.

Детали

На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей. Об этом говорится в сообщении Сумыоблэнерго.

Также по данным, которые объявила профильная служба Кропивницкого, 14.10.2025 с 17 час. 33 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). Это касается объектов и домохозяйств на территории области.

ДТЭК Днепровские электросети также сообщили, по приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.

Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему.

В Донецкой области пошли в экстренные отключения, передает генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Дополнение

Относительно ситуации в Сумской области подчеркивается, что продолжительность обесточивания при применении ГАО невозможно рассчитать точно заранее.

  • графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это НЕ графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.
    • Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия россии против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией рф.

      Напомним

      Утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях. В Черниговской области действует график почасовых отключений в три очереди.

      Игорь Тележников

