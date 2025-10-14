В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света
Киев • УНН
В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.
График аварийных отключений (ГАО) введен в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Информация об обесточивании отображается в режиме реального времени. Продолжительность обесточивания будет обновляться.
Передает УНН со ссылкой на Укрэнерго, YASNO и ДТЭК.
Детали
На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей. Об этом говорится в сообщении Сумыоблэнерго.
Также по данным, которые объявила профильная служба Кропивницкого, 14.10.2025 с 17 час. 33 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). Это касается объектов и домохозяйств на территории области.
ДТЭК Днепровские электросети также сообщили, по приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.
Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему.
В Донецкой области пошли в экстренные отключения, передает генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Дополнение
Относительно ситуации в Сумской области подчеркивается, что продолжительность обесточивания при применении ГАО невозможно рассчитать точно заранее.
- графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это НЕ графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.
- Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия россии против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией рф.
Напомним
Утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях. В Черниговской области действует график почасовых отключений в три очереди.