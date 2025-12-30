Київський метрополітен змінює графік руху поїздів 1 і 2 січня: стала відома причина
Київ • УНН
1 та 2 січня 2020 року буде змінено графік руху поїздів на всіх трьох лініях київського метрополітену через прогнозоване зменшення пасажиропотоку. 1 січня інтервал руху становитиме 3-4 хвилини вранці та 5-6 хвилин вдень, 2 січня - 3-4 хвилини протягом усього дня.
У середу, 1 січня і четвер, 2 січня, буде змінено графік руху поїздів на всіх трьох лініях столичного метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.
Деталі
У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" заявили, що це пов’язано з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні.
1 січня в ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3-4 хвилини. Після завершення години "пік" та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5-6 хвилин. 2 січня поїзди курсуватимуть з інтервалом 3-4 хвилини впродовж усього дня, зокрема в ранкові та вечірні години "пік". 3 та 4 січня діятимуть звичні графіки руху поїздів вихідного дня - 6-7 хвилин
