Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
04:26 • 10918 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 17438 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 19384 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 27107 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 28854 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22221 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23513 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22963 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20994 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Київський метрополітен змінює графік руху поїздів 1 і 2 січня: стала відома причина

Київ • УНН

 • 60 перегляди

1 та 2 січня 2020 року буде змінено графік руху поїздів на всіх трьох лініях київського метрополітену через прогнозоване зменшення пасажиропотоку. 1 січня інтервал руху становитиме 3-4 хвилини вранці та 5-6 хвилин вдень, 2 січня - 3-4 хвилини протягом усього дня.

Київський метрополітен змінює графік руху поїздів 1 і 2 січня: стала відома причина

У середу, 1 січня і четвер, 2 січня, буде змінено графік руху поїздів на всіх трьох лініях столичного метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Деталі

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" заявили, що це пов’язано з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні.

1 січня в ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3-4 хвилини. Після завершення години "пік" та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5-6 хвилин. 2 січня поїзди курсуватимуть з інтервалом 3-4 хвилини впродовж усього дня, зокрема в ранкові та вечірні години "пік". 3 та 4 січня діятимуть звичні графіки руху поїздів вихідного дня - 6-7 хвилин

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Українці вже придбали за програмою "3000 км Україною" 40 тисяч квитків.

Євген Устименко

