Киевский метрополитен меняет график движения поездов 1 и 2 января: стала известна причина

В среду, 1 января, и четверг, 2 января, будет изменено расписание движения поездов на всех трех линиях столичного метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что это связано с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни.

1 января в утренний час "пик" интервал движения поездов составит 3-4 минуты. После завершения часа "пик" и в течение дня время ожидания поезда составит около 5-6 минут. 2 января поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты в течение всего дня, в том числе в утренние и вечерние часы "пик". 3 и 4 января будут действовать привычные графики движения поездов выходного дня - 6-7 минут