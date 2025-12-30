$42.220.15
Киевский метрополитен меняет график движения поездов 1 и 2 января: стала известна причина

Киев • УНН

 • 270 просмотра

1 и 2 января 2020 года будет изменен график движения поездов на всех трех линиях киевского метрополитена из-за прогнозируемого уменьшения пассажиропотока. 1 января интервал движения составит 3-4 минуты утром и 5-6 минут днем, 2 января - 3-4 минуты в течение всего дня.

Киевский метрополитен меняет график движения поездов 1 и 2 января: стала известна причина

В среду, 1 января, и четверг, 2 января, будет изменено расписание движения поездов на всех трех линиях столичного метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

Детали

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что это связано с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни.

1 января в утренний час "пик" интервал движения поездов составит 3-4 минуты. После завершения часа "пик" и в течение дня время ожидания поезда составит около 5-6 минут. 2 января поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты в течение всего дня, в том числе в утренние и вечерние часы "пик". 3 и 4 января будут действовать привычные графики движения поездов выходного дня - 6-7 минут

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинцы уже приобрели по программе "3000 км по Украине" 40 тысяч билетов.

Евгений Устименко

Общество
Новый год
Киевский метрополитен
Киев