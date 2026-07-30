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Киевский метрополитен опроверг ограничение доступа во время тревоги

Киев • УНН

 • 3981 просмотра

В КГГА заявили, что после объявления воздушной тревоги все станции метро были открыты как укрытия. Работники могли просить людей перейти из служебных помещений на платформы из соображений безопасности.

Киевский метрополитен опроверг ограничение доступа во время тревоги

В Киевском метрополитене опровергли информацию об ограничении доступа людей на станции подземки во время воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Подробности

В ночь с 29 на 30 июля на станциях метро укрывались более 56 тысяч человек. Как отметили в Киевской городской государственной администрации, после объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали как укрытия - доступ для людей не ограничивали.

В отдельных случаях работники метро могли просить людей перейти из служебных помещений на платформы. Это необходимо, ведь служебные помещения и технологические проходы не предназначены для пребывания населения и остаются закрытыми из соображений безопасности

- говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что метрополитен является сооружением двойного назначения: в обычное время он перевозит пассажиров, а во время воздушной тревоги выполняет функцию укрытия. В то же время там добавили, что подземка не проектировалась исключительно как специализированное сооружение гражданской защиты, поэтому соблюдение правил пребывания на станциях является важным условием безопасности.

Если есть необходимость заранее воспользоваться метро как укрытием, приходите на станцию до завершения ее работы. График размещен на каждой станции. По возможности выбирайте центральные станции, где обычно больше места для размещения людей

- отметили в КГГА.

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Евгений Устименко

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация