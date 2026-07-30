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В Киеве из-за ночного обстрела поврежден павильон подземного перехода станции метро "Почайна"

Киев • УНН

 • 5529 просмотра

В результате ночного обстрела Киева повреждено витражное остекление павильона подземного перехода станции метро «Почайна». Станция работает в штатном режиме.

В Киеве из-за ночного обстрела поврежден павильон подземного перехода станции метро "Почайна"

В результате ночного обстрела Киева повреждено витражное остекление павильона подземного перехода станции метро "Почайна". Несмотря на это, станция работает в штатном режиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

В результате ночного обстрела в Киеве повреждено витражное остекление павильона подземного перехода ст. м. "Почайна". Специалисты киевского метрополитена оперативно убрали осколки стекла и обеспечили безопасный проход для пассажиров

- говорится в сообщении.

По информации КГГА, несмотря на повреждения, станция начала работу по графику.

Сейчас киевский метрополитен работает в обычном режиме, с соблюдением утвержденного графика движения поездов и требований безопасности

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве в результате ночной ракетной атаки российских войск подтверждена гибель одного человека. В столице возникли пожары, Воздушные силы предупреждают о новой опасности.

Алла Киосак

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Война в Украине
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киев