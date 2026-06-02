93% проверенных укрытий имеют недостатки — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам мониторинга, проведенного во второй половине 2025 года, 93% из более тысячи проверенных укрытий имеют недостатки, и только к 80 не было никаких замечаний. Об этом говорится в отчете Лубинца "Состояние и функциональность укрытий в Украине", передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, мониторинг показывает, что проблема с укрытиями не единична и проросла в саму систему.

В отчете отражены 1066 историй проверок, проведенных в течение второй половины 2025 года. За каждой из них - конкретные адреса, укрытия и риски. В 93 % случаев выявлены недостатки, требующие устранения - говорится в отчете.

Лубинец указывает, что по данным ГСЧС, по состоянию на начало 2026 года в Украине существует 66 574 объекта фонда защитных сооружений гражданской защиты общей вместимостью около 16,5 млн человек, что почти втрое больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Большинство составляют простейшие укрытия (43 015), значительно меньше - противорадиационные укрытия (16 128) и убежища (6731). Сооружения двойного назначения (163 объекта) сосредоточены в основном в городах с метрополитеном, первичные (мобильные) укрытия (537) - в прифронтовых областях.

Однако, по его словам, между статистическим наличием укрытий и их реальной пригодностью для защиты людей существует значительный разрыв.

Результаты мониторинга свидетельствуют: рекомендации по устранению недостатков получили 991 из 1066 проверенных объектов, то есть 93 %. Среди выявленных нарушений немало таких, которые могут быть устранены сравнительно быстро и без значительных затрат. Однако общая картина подтверждает системный характер проблемы: состояние укрытий определяется не столько небрежностью отдельных балансодержателей, сколько структурными изъянами системы - отсутствием финансовых нормативов, нечеткостью нормативных требований, ограниченностью механизмов контроля и хроническим недофинансированием содержания простейших укрытий - подчеркивает в отчете Лубинец.

Тем не менее, в отчете он указывает, что лучшее состояние укрытий зафиксировано в сооружениях двойного назначения, в частности на станциях метрополитена, где есть ответственный балансодержатель и постоянный персонал, обеспечивающий регулярный контроль и поддержку функционирования укрытий.

В то же время худшее состояние наблюдается в простейших укрытиях, таких как подвалы жилых домов, находящиеся под управлением ОСМД или частных управляющих компаний.

Эти объекты практически не имеют ресурсного обеспечения, не получают финансовой поддержки и часто остаются без надлежащего контроля - добавляет Омбудсмен.

Он указывает, что самое высокое среднее количество рекомендаций на объект зафиксировано в Закарпатской области - 9,2. Среди областей, которые чаще подвергаются воздушным атакам, наибольшее среднее количество рекомендаций получили укрытия в Херсонской (5,4), Запорожской (4,6), Киевской (4,1) и Одесской (4,1) областях.

Наименьшее же количество рекомендаций получили Волынская (2,3), Сумская (1,59) и Николаевская (1,51) области.

Кроме того, он указывает, что во время проверки 80 из 1066 сооружений фактически не функционировали. Из них 7 - защитные сооружения гражданской защиты, а остальные - простейшие укрытия. Среди объектов, по которым в индивидуальных отчетах указывались причины нефункционирования, чаще всего фиксировались следующие: несоответствие фактического наличия укрытия информации, указанной по адресу, аварийное состояние сооружения или текущее проведение ремонтных работ. Больше всего таких укрытий было выявлено в Львовской области, г. Киеве, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

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