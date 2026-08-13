В Киеве на "Сырце" тестируют новое зонирование платформы во время работы станции метро в качестве укрытия
Киев • УНН
На станции метро "Сырец" разместили навигационные наклейки с рекомендательным зонированием платформы для разных категорий людей. Пилотный проект должен улучшить ориентирование и оказание помощи во время пребывания в укрытии.
На станции метро «Сырец» разместили навигационные наклейки рекомендательного характера, которые помогут людям ориентироваться относительно зон размещения на платформе во время пребывания на станции в качестве укрытия. Об этом информируют в КП «Киевский метрополитен», передает УНН.
Детали
Рекомендации должны способствовать более комфортному и упорядоченному размещению людей на платформе и предусматривают условное зонирование пространства по 4 категориям во время пребывания в укрытии:
- рекомендуемые места для лиц с детьми;
- рекомендуемые места для маломобильных групп населения;
- рекомендуемые места для лиц с животными;
- рекомендуемые места для сидения.
В то же время зонирование поможет дежурному персоналу лучше ориентироваться в размещении различных категорий людей и при необходимости оперативнее предоставлять им необходимую информацию или помощь.
Зонирование платформы носит рекомендательный характер и предусматривает ответственное отношение каждого к общему пространству. Работники метрополитена не имеют целью перемещать людей между определенными зонами, поскольку эффективность такого подхода в значительной степени зависит от готовности людей соблюдать рекомендации и учитывать потребности тех, кто находится рядом.
В настоящее время аналогичные решения разрабатывают и для других станций. О результатах пилотного проекта и дальнейшем размещении рекомендаций на других станциях на коммунальном предприятии сообщат дополнительно.
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В «Киевском метрополитене» также призвали пассажиров не брать с собой громоздкие вещи, в частности палатки или надувные матрасы. Количество людей, которые используют станции в качестве укрытия, растет, поэтому свободное пространство важно для безопасного и комфортного пребывания всех. Заботясь о собственном комфорте, стоит помнить и о комфорте других людей и совместно соблюдать рекомендации по размещению.