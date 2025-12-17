Роботи тривають одразу на 6-ти майданчиках цілодобово: Кличко показав фото будівництва метро на Виноградар

У столиці триває будівництво метро на Виноградар. Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026 році. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і показав фото будівництва, передає УНН.

Деталі

За словами Кличка, підрядник виконує роботи одразу на 6-ти будмайданчиках — цілодобово, з дотриманням комендантської години.

Вже побудували правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", частину вентиляційних вузлів, переклали мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км. Роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові - повідомив мер.

За його словами, між станціями "Мостицька" та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі – це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій вже влаштували.

Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо

Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026 році. Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці - резюмував Кличко.

Першу станцію метро на Виноградар буде відкрито у 2026 році - Кличко