Работы продолжаются сразу на 6-ти площадках круглосуточно: Кличко показал фото строительства метро на Виноградарь
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что завершение работ на станции метро "Мостицкая" в основных конструкциях ожидается в 2026 году. Подрядчик работает круглосуточно на 6 стройплощадках, уже построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца" и часть вентиляционных узлов.
Детали
По словам Кличко, подрядчик выполняет работы сразу на 6-ти стройплощадках — круглосуточно, с соблюдением комендантского часа.
Уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", часть вентиляционных узлов, переложили сети. В целом протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км. Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке
По его словам, между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели – это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже устроили.
Завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году. Метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом. Обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы
