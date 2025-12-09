Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно

Станцию метро "Мостицкая" в Киеве переименуют еще до открытия - почему и какие варианты на замену, сообщил член киевской комиссии по вопросам наименования Тимиш Мартыненко-Кушлянский, пишет УНН.

В 2026 году киевляне выберут окончательное название для станции метро "Мостицкая". Такую инициативу поддержала городская Комиссия по вопросам наименований на своем заседании 5 декабря - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгожданное завершение строительства этой новой – следующей после "Сырца" – станции на Зеленой ветке Киевского метрополитена ожидается уже в следующем году. При этом, ее текущее название – "Мостицкая" – является, во-первых, проектным (то есть рабочим, временным), а, во-вторых, некорректным относительно расположения в пространстве нашего города.

Выбрать финальный вариант названия киевляне смогут в приложении "Киев Цифровой" из трех вариантов: "Рогостинская", "Рогозов яр", "Замковище".

Почему название "Мостицкая" некорректно и требует замены

Эта станция строится в нескольких километрах от Мостицкого жилого массива и территориально с ним никак не связана. Зато, место расположения будущей станции – пересечение улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова – имеет другие исторические названия, которые употреблять для ее наименования гораздо корректнее. В последние годы киевляне неоднократно подчеркивали это и обращались, в частности в форме электронных петиций, к городским властям с просьбой изменить название "Мостицкой".

Почему станция изначально получила некорректное проектное название

Потому что проектная организация, ответственная за разработку проекта строительства новых станций метро, не занимается исследованиями истории Киева, не является компетентной в вопросах топонимики города и не несет ответственности за корректность названий. Отсюда и станция "Мостицкая", отсюда и станция "Проспект Правды" (которую Киевсовет уже переименовал в "Варшавскую"). Проектировщикам нужно было всего лишь как-то промаркировать объекты для документации, поэтому проектные названия по своей природе – временные.

Сколько киевлянам это будет стоить

Нисколько. Сейчас проектное название "Мостицкая" существует только на бумаге. После ввода станции в эксплуатацию, ее название разместят на путевой стене и оно станет составной частью всей городской навигации. Именно поэтому название важно скорректировать ДО завершения строительства, а не после.

Какие варианты названия предложат киевлянам вместо некорректной "Мостицкой"

После предварительных дискуссий и обсуждений с историками, киевоведами и специалистами по вопросам транспорта, а также финальной дискуссии на заседании, члены Комиссии по наименованиям остановились на трех вариантах потенциального названия станции, из которых киевляне смогут выбрать окончательный:

Рогостинская – название, производное от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связанное с древней «землей Рогостинской». Первые упоминания «земли Рогостинской» в источниках относятся к XV в. – тогда она была в собственности подольской Церкви Николая Притиска, а к середине XIX в. здесь сформировался хутор Рогостинка.

Рогозов яр – название, связанное с природным урочищем Рогозов яр, расположенным рядом с будущей станцией метро.

Замковище – название, связанное с одноименной исторической местностью, являющейся частью древнего урочища Сырежчина и расположенной неподалеку от будущей станции метро. В XVII в. здесь имели свою загородную резиденцию католические приоры, что, как считается, и дало название местности. Освоение Замковища, как жилого района началось в конце XIX в.

Каким образом будет происходить определение финального варианта названия для новой станции метро

Уже традиционно община города сможет сделать выбор в ходе рейтингового голосования в приложении "Киев Цифровой". Вариант, набравший большинство голосов киевлян, будет утвержден Комиссией по вопросам наименований и рекомендован городскому голове для вынесения на рассмотрение Киевсовета.

