В Киеве открыли движение по обновленному путепроводу возле метро "Дарница"

28 ноября 2026 года в Киеве открыли движение транспорта и пешеходов по мосту возле метро "Дарница". Реконструкцию аварийного путепровода начали в декабре прошлого года. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

Мостостроители установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно. Уложили новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Обновили коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Обустроили смежные велопешеходные тротуары.

Важным этапом реконструкции стал демонтаж опоры путепровода, которая была расположена под сооружением на Броварском проспекте. Дорожники вынесли ее за пределы проезжей части. Это решение улучшит пропускную способность автотранспорта и уменьшит аварийность - говорится в сообщении.

По путепроводу будет курсировать троллейбусный маршрут № 29. А завтра, 29 ноября, свою работу возобновят троллейбусы № 50, 50К.

По словам Виталия Кличко, при ремонте учли принципы безбарьерности — для удобного передвижения людей с инвалидностью и маломобильных групп.

После ремонта мост, который был построен в 1963 году и с тех пор впервые капитально отремонтирован, теперь прослужит киевлянам еще как минимум 30 лет.

"В следующем году завершат ремонт подземного пешеходного перехода и лестниц со стороны улицы Андрея Малышко, отделку путепровода и благоустройство территории", — отметил городской голова.

Напомним

Путепровод возле станции метро "Дарница" закрыли на реконструкцию с 8 февраля до 30 ноября. Впервые за 60 лет был запланирован капитальный ремонт с полным демонтажем конструкций.

