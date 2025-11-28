В Киеве открыли движение по обновленному путепроводу возле метро "Дарница"

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 11733 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 10241 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 12275 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 13036 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 22886 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 17769 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16777 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14580 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11907 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 30115 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
78%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 12467 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 12373 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 15155 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 11837 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 10296 просмотра
публикации
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 4770 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 11733 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 10685 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 22886 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 12247 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Виктор Орбан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Вашингтон
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 18904 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 36477 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 56826 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 89703 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 104824 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

В Киеве открыли движение по обновленному путепроводу возле метро "Дарница"

Киев • УНН

 • 18 просмотра

28 ноября 2026 года в Киеве открыто движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу возле метро "Дарница", реконструкция которого началась в прошлом году в декабре. Мост, построенный в 1963 году, впервые капитально отремонтирован и теперь прослужит не менее 30 лет.

В Киеве открыли движение по обновленному путепроводу возле метро "Дарница"

28 ноября 2026 года в Киеве открыли движение транспорта и пешеходов по мосту возле метро "Дарница". Реконструкцию аварийного путепровода начали в декабре прошлого года. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

Мостостроители установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно. Уложили новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Обновили коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Обустроили смежные велопешеходные тротуары.

Важным этапом реконструкции стал демонтаж опоры путепровода, которая была расположена под сооружением на Броварском проспекте. Дорожники вынесли ее за пределы проезжей части. Это решение улучшит пропускную способность автотранспорта и уменьшит аварийность

- говорится в сообщении.

По путепроводу будет курсировать троллейбусный маршрут № 29. А завтра, 29 ноября, свою работу возобновят троллейбусы № 50, 50К.

По словам Виталия Кличко, при ремонте учли принципы безбарьерности — для удобного передвижения людей с инвалидностью и маломобильных групп.

После ремонта мост, который был построен в 1963 году и с тех пор впервые капитально отремонтирован, теперь прослужит киевлянам еще как минимум 30 лет.

"В следующем году завершат ремонт подземного пешеходного перехода и лестниц со стороны улицы Андрея Малышко, отделку путепровода и благоустройство территории", — отметил городской голова.

Напомним

Путепровод возле станции метро "Дарница" закрыли на реконструкцию с 8 февраля до 30 ноября. Впервые за 60 лет был запланирован капитальный ремонт с полным демонтажем конструкций.

В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Академгородок" на "Василия Стуса"26.11.25, 19:21 • 3364 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКиевАвто
Виталий Кличко
Киев