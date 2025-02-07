У Києві міст біля метро "Дарниця" закриють на реконструкцію майже на рік

У Києві рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрити з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрити з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції, - йдеться в повідомленні.

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Обмеження руху пов’язані з початком реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Дарниця".

Повідомляється, що дорожники розпочнуть роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу: демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент.

В КМДА нагадали, що цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався.

"Київавтодор" звертає увагу, що на період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у м. Києві.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

В Україні 10% мостів знаходяться в аварійному стані. Серед них - міст Патона та міст Метро