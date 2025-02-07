В Киеве мост возле метро "Дарница" закроют на реконструкцию почти на год
Киев • УНН
Путепровод возле станции метро "Дарница" закроют на реконструкцию с 8 февраля до 30 ноября. Впервые за 60 лет проведут капитальный ремонт с полным демонтажем конструкций.
В Киеве движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции,
Детали
Ограничения движения связаны с началом реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Дарница".
Сообщается, что дорожники начнут работы по разборке конструкций путепровода: демонтируют изношенное мостовое полотно, пролетные строения, опоры и фундамент.
В КГГА напомнили, что этот путепровод введен в эксплуатацию в 1963 году и с того момента ни разу капитально не ремонтировался.
"Киевавтодор" обращает внимание, что на период реконструкции движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в г. Киеве.
Дополнительно для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.
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