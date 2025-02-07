В Киеве мост возле метро "Дарница" закроют на реконструкцию почти на год

В Киеве движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции, - говорится в сообщении.

Детали

Ограничения движения связаны с началом реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Дарница".

Сообщается, что дорожники начнут работы по разборке конструкций путепровода: демонтируют изношенное мостовое полотно, пролетные строения, опоры и фундамент.

В КГГА напомнили, что этот путепровод введен в эксплуатацию в 1963 году и с того момента ни разу капитально не ремонтировался.

"Киевавтодор" обращает внимание, что на период реконструкции движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в г. Киеве.

Дополнительно для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

В Украине 10% мостов находятся в аварийном состоянии. Среди них – мост Патона и мост Метро