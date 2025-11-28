У Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця"
Київ • УНН
28 листопада 2026 року у Києві відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом біля метро "Дарниця", реконструкція якого розпочалася торік у грудні. Міст, зведений у 1963 році, вперше капітально відремонтовано і тепер прослужить щонайменше 30 років.
28 листопада 2026 року у Києві відкрили рух транспорту та пішоходів мостом поблизу метро "Дарниця". Реконструкцію аварійного шляхопроводу розпочали торік у грудні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні велопішохідні тротуари.
Важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність
На шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут № 29. А завтра, 29 листопада, свою роботу відновлять тролейбуси № 50, 50К.
За словами Віталія Кличка, під час ремонту врахували принципи безбар'єрності — для зручного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп.
Після ремонту міст, який звели 1963 року і відтоді вперше капітально відремонтували, тепер прослужить киянам ще щонайменше 30 років.
"Наступного року завершать ремонт підземного пішохідного переходу та сходів зі сторони вулиці Андрія Малишка, оздоблення шляхопроводу та благоустрій території", — зазначив міський голова.
Нагадаємо
Шляхопровід біля станції метро "Дарниця" закрили на реконструкцію з 8 лютого до 30 листопада. Вперше за 60 років був запланований капітальний ремонт з повним демонтажем конструкцій.
