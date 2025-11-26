У Києві пропонують перейменувати станцію метро "Академмістечко" на "Василя Стуса"

У Києві пропонують перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради, передає УНН.

Петицію про перейменування станції метро "Академмістечко" ще 19 листопада зареєстрував Сергій Шевченко.

За словами Сергія Шевченка, перейменування логічне і виправдане з кількох причин — історичних, символічних і суто практичних:

1. Василь Стус жив і творив у цьому районі.

Василь Стус у 1970–80-х роках мешкав на вулиці Чорнобильській, буквально за кілька хвилин ходьби від нинішньої станції метро "Академмістечко".

Це той район, де він працював, гуляв з сином, де його знали сусіди.

Тобто це не штучне "втягування" імені — це реальний простір життя великого поета.

2. Символічне відновлення історичної справедливості.

Стус — один із найважливіших українських поетів ХХ століття, символ спротиву радянському тоталітаризму, людина, яка загинула в таборі за право бути українцем.

Наявність у столиці місця з його ім’ям надає йому гідне вшанування, якому довго заважала радянська влада.

3. Як "Тараса Шевченка", так і "Василя Стуса" — це назва, що одразу впізнається, має культурну вагу і вносить український контекст у транспортну мапу столиці.

У той же час "Академмістечко" — доволі "технічна" і неунікальна назва в топографії міста.

"Академмістечко" — типовий радянський топонім, який обирали для районів із науковими інститутами.

Такі назви є в багатьох містах пострадянського простору, і наразі вона не має власної унікальної історії. Зараз ця назва для мікрорайону не актуальна і не має жодного сенсу. Самі кияни часто говорять, що станція давно переросла свою назву