У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 5912 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 8018 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
15:41 • 4342 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 7046 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
15:02 • 3124 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
14:47 • 2976 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
14:38 • 2274 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
Ексклюзив
14:29 • 7110 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 17259 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
У Києві пропонують перейменувати станцію метро "Академмістечко" на "Василя Стуса"

Київ • УНН

 • 262 перегляди

У Києві зареєстровано петицію щодо перейменування станції метро "Академмістечко" на "Василя Стуса". Автор ініціативи, Сергій Шевченко, обґрунтовує це історичними, символічними та практичними причинами, зокрема тим, що поет жив і творив у цьому районі.

У Києві пропонують перейменувати станцію метро "Академмістечко" на "Василя Стуса"

У Києві пропонують перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради, передає УНН.

Деталі

Петицію про перейменування станції метро "Академмістечко" ще 19 листопада зареєстрував Сергій Шевченко.

Перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" 

- йдеться у тексті петиції.

За словами Сергія Шевченка, перейменування логічне і виправдане з кількох причин — історичних, символічних і суто практичних:

1. Василь Стус жив і творив у цьому районі.

Василь Стус у 1970–80-х роках мешкав на вулиці Чорнобильській, буквально за кілька хвилин ходьби від нинішньої станції метро "Академмістечко".

Це той район, де він працював, гуляв з сином, де його знали сусіди.

Тобто це не штучне "втягування" імені — це реальний простір життя великого поета.

2. Символічне відновлення історичної справедливості.

Стус — один із найважливіших українських поетів ХХ століття, символ спротиву радянському тоталітаризму, людина, яка загинула в таборі за право бути українцем.

Наявність у столиці місця з його ім’ям надає йому гідне вшанування, якому довго заважала радянська влада.

3. Як "Тараса Шевченка", так і "Василя Стуса" — це назва, що одразу впізнається, має культурну вагу і вносить український контекст у транспортну мапу столиці.

У той же час "Академмістечко" — доволі "технічна" і неунікальна назва в топографії міста.

"Академмістечко" — типовий радянський топонім, який обирали для районів із науковими інститутами.

Такі назви є в багатьох містах пострадянського простору, і наразі вона не має власної унікальної історії. Зараз ця назва для мікрорайону не актуальна і не має жодного сенсу. Самі кияни часто говорять, що станція давно переросла свою назву 

- резюмував автор петиції.

Із необхідних 6000 підписів вже зібрано 1167. До завершення голосування залишилось 52 днів.

Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію18.09.24, 12:19 • 15486 переглядiв

Антоніна Туманова

