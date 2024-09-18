Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію

Державні будівельні норми не передбачають встановлення захисних екранів на платформах Київського метрополітену, йдеться у відповіді міської ради на петицію, повідомляє УНН.

Автор петиції закликає встановити захисні екрани на станціях метрополітену через збільшення випадків потрапляння пасажирів під потяги.

В міськраді розповіли, що станції столичного метро є об’єктами архітектурного та культурного надбання, а три з них: "Вокзальна", "Хрещатик" та "Арсенальна" є пам’ятками архітектури. Відповідні інженерні споруди будувалися у різні роки відповідно до погоджених проєктних рішень, розроблених згідно з вимогами державних будівельних норм, чинних на час будівництва та обов’язкових для виконання.

Водночас, відповідні державні будівельні норми, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію наявних станцій Київського метрополітену, не передбачали встановлення на платформах станцій метрополітену огороджувальних систем (захисних екранів або інших конструкцій)