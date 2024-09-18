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Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію

Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію

Київ • УНН

 • 15442 перегляди

Міська рада Києва відповіла на петицію щодо встановлення захисних екранів у метро. ДБН не передбачають таких конструкцій, але питання може бути розглянуте при проектуванні нових ліній метрополітену.

Державні будівельні норми не передбачають встановлення захисних екранів на платформах Київського метрополітену, йдеться у відповіді міської ради на петицію, повідомляє УНН

Автор петиції закликає встановити захисні екрани на станціях метрополітену через збільшення випадків потрапляння пасажирів під потяги. 

В міськраді розповіли, що станції столичного метро є об’єктами архітектурного та культурного надбання, а три з них: "Вокзальна", "Хрещатик" та "Арсенальна" є пам’ятками архітектури. Відповідні інженерні споруди будувалися у різні роки відповідно до погоджених проєктних рішень, розроблених згідно з вимогами державних будівельних норм, чинних на час будівництва та обов’язкових для виконання.

Водночас, відповідні державні будівельні норми, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію наявних станцій Київського метрополітену, не передбачали встановлення на платформах станцій метрополітену огороджувальних систем (захисних екранів або інших конструкцій)

- йдеться у відповіді на петицію.

У міськраді наголосили, що проєктування та будівництво нових, реконструкції та капітальний ремонт існуючих ліній, окремих споруд та пристроїв метрополітену відбувається відповідно до державних будівельних норм, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.11.2018. Відповідні ДБН також не передбачають встановлення на платформах станцій "захисних екранів".

Втім пообіцяли, що за умови внесення відповідних змін до ДБН - оцінять технічну можливість встановлення огороджувальних систем з урахуванням планувальних характеристик індивідуально кожної окремої станції  та вивчать можливості та доцільність впровадження на трьох діючих лініях Київського метрополітену системи автокерування поїздів. 

З метою підвищення безпеки пасажирів Київського метрополітену та у випадку внесення змін до ДБН, порушене в електронній петиції № 13070 "Встановити захисні екрани на станціях метро" питання опрацьовуватиметься під час проєктування та будівництва нових ліній та станцій Київського метрополітену, зокрема четвертої Подільсько-Вигурівської лінії, в рамках наявних фінансових ресурсів

- йдеться у відповіді петиції.

Нагадаємо

27-28 червня у київському метро під поїзд потрапили дві людини. Так, чоловік віком 30-35 років опинився під першим вагоном потяга на станції "Університет" із затиснутими ногами.

Уже наступного дня жінка віком близько 50 років впала під потяг на станції метро "Золоті ворота". Її врятувати не вдалося - рятувальники дістали її тіло, яке затисло під першим вагоном потяга.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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