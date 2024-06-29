У Києві просять встановити на станціях метро захисні екрани – петиція
Київ • УНН
Кияни просять встановити захисні екрани на станціях метро, щоб запобігти трагічним випадкам потрапляння пасажирів під потяги через збільшення кількості таких випадків, які можуть бути спричинені психологічним тягарем війни.
Кияни просять встановити захисні екрани на станціях метрополітену у звʼязку зі збільшенням випадків потрапляння пасажирів під потяг. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради, пише УНН.
Звертаємось із проханням встановити захисні екрани на станціях метрополітену. Це звернення викликане збільшенням випадків потрапляння пасажирів під потяги, що призводить до травм і смертей,
Деталі
Автор підкреслює, що важливим аспектом є те, що Україна переживає складні часи у зв'язку з війною, що призводить до значного психологічного навантаження на населення. Частина громадян перебуває у тяжкому психологічному стані, що, на жаль, іноді призводить до суїцидальних намірів. Захисні екрани можуть стати важливим бар'єром, який запобігатиме трагічним випадкам.
Він також звертає увагу на те, що людина може перебувати в тяжкому психологічному стані або може втратити рівновагу, задивившись на потяг.
Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену. Ми сподіваємось на розуміння та підтримку в цьому важливому питанні,
Нагадаємо
27-28 червня у київському метро під поїзд потрапили дві людини. Так, чоловік віком 30-35 років опинився під першим вагоном потяга на станції "Університет" із затиснутими ногами.
Уже наступного дня жінка віком близько 50 років впала під потяг на станції метро "Золоті ворота". Її врятувати не вдалося - рятувальники дістали її тіло, яке затисло під першим вагоном потяга.