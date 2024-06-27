У Києві після падіння чоловіка під потяг нові зміни у роботі "червоної" гілки метро: що відомо
Київ • УНН
Після того, як чоловік потрапив під потяг в метро у Києві на "червоній" гілці від станцій "Шулявська" до "Театральна" організовано човниковий рух, на станції "Університет" - без зупинки.
Після того, як чоловік потрапив під потяг в метро у Києві на "червоній" гілці від станцій "Шулявська" до "Театральна" організовано човниковий рух, на станції "Університет" - без зупинки, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
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"Наразі організовано човниковий рух "червоною" лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної" - повідомили у КМДА у соцмережах.
Поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки.
Пересадочний вузол "Театральна"–"Золоті ворота" відновив роботу.
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