В Киеве после падения мужчины под поезд новые изменения в работе "красной" ветки метро: что известно

После того, как мужчина попал под поезд в метро в Киеве, на "красной" ветке от станций "Шулявская" до "Театральная" организовано челночное движение, на станции "Университет" - без остановки, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сейчас организовано челночное движение по "красной" линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной " - сообщили в КГГА в соцсетях.

Поезда мимо станции "Университет" следуют без остановки.

Пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота" возобновил работу.

Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели