В Киеве после падения мужчины под поезд новые изменения в работе "красной" ветки метро: что известно
Киев • УНН
После того, как мужчина попал под поезд в метро в Киеве на "красной" ветке от станций "Шулявская" до "Театральная" организовано челночное движение, на станции "Университет" - без остановки.
После того, как мужчина попал под поезд в метро в Киеве, на "красной" ветке от станций "Шулявская" до "Театральная" организовано челночное движение, на станции "Университет" - без остановки, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.
Детали
"Сейчас организовано челночное движение по "красной" линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной " - сообщили в КГГА в соцсетях.
Поезда мимо станции "Университет" следуют без остановки.
Пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота" возобновил работу.
Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели27 июня 2024, 08:46 • 8785 просмотров