Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели
Киев • УНН
Мужчина попал под поезд метро на станции "Университет" в Киеве, его ноги зажаты под первым вагоном поезда, и спасатели пытаются его освободить.
В Киеве спасатели достают мужчину, который попал под поезд метрополитена на станции метро "Университет", ему зажало ноги, сообщает ГСЧС, передает УНН.
27 июня в 10:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение от дежурного метрополитена о том, что на колею под прибывающий поезд на станции метро "Университет" попал человек. Как оказалось, на станции метро на пути под первым вагоном поезда, находился мужчина с зажатыми ногами
Спасатели пытаются деблокировать мужчину.
Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции"Шулявская" и от станции "Крещатик до станции "Лесная".
Пассажир попал под поезд на станции метро "Университет" в Киеве: как работает подземка27 июня 2024, 08:14 • 9858 просмотров