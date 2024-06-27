Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели

В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было 22 минуты назад • 4297 просмотра

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