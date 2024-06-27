Чоловіка, який потрапив під потяг в метро у Києві, намагаються дістати рятувальники
Київ • УНН
Чоловік потрапив під потяг метро на станції "Університет" у Києві, його ноги затиснуті під першим вагоном потяга, і рятувальники намагаються його звільнити.
У Києві рятувальники дістають чоловіка, який потрапив під потяг метрополітену на станції метро "Університет", йому затиснуло ноги, повідомляє ДСНС, передає УНН.
27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами
Рятувальники намагаються деблокувати чоловіка.
Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
Пасажир потрапив під потяг на станції метро "Університет" у Києві: як працює підземка27.06.24, 11:14 • 17928 переглядiв