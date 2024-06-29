Киевляне просят установить защитные экраны на станциях метрополитена в связи с увеличением случаев попадания пассажиров под поезд. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета, пишет УНН.

Обращаемся с просьбой установить защитные экраны на станциях метрополитена. Это обращение вызвано увеличением случаев попадания пассажиров под поезда, что приводит к травмам и смертям, - говорится в тексте петиции.

Детали

Автор подчеркивает, что важным аспектом является то, что Украина переживает сложные времена в связи с войной, что приводит к значительной психологической нагрузке на население. Часть граждан находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, иногда приводит к суицидальным намерениям. Защитные экраны могут стать важным барьером, который предотвратит трагические случаи.

Он также обращает внимание на то, что человек может находиться в тяжелом психологическом состоянии или может потерять равновесие, засмотревшись на поезд.

Установка защитных экранов поможет уменьшить риски для всех категорий населения и улучшит общий уровень безопасности на станциях метрополитена. Мы надеемся на понимание и поддержку в этом важном вопросе, - отмечает автор петиции.

Напомним

27-28 июня в киевском метро под поезд попали два человека. Так, мужчина в возрасте 30-35 лет оказался под первым вагоном поезда на станции "Университет" с зажатыми ногами.

Уже на следующий день женщина в возрасте около 50 лет упала под поезд на станции метро "Золотые ворота". Ее спасти не удалось - спасатели достали ее тело, которое зажало под первым вагоном поезда.