Государственные строительные нормы не предусматривают установку защитных экранов на платформах Киевского метрополитена, говорится в ответе городского совета на петицию, сообщает УНН.

Автор петиции призывает установить защитные экраны на станциях метрополитена из-за увеличения случаев попадания пассажиров под поезда.

В горсовете рассказали, что станции столичного метро являются объектами архитектурного и культурного достояния, а три из них: "Вокзальная", „Крещатик" и „Арсенальная" являются памятниками архитектуры. Соответствующие инженерные сооружения строились в разные годы в соответствии с согласованными проектными решениями, разработанными в соответствии с требованиями государственных строительных норм, действующих на время строительства и обязательных для выполнения.

В то же время, соответствующие государственные строительные нормы, действовавшие на время проектирования и ввода в эксплуатацию имеющихся станций Киевского метрополитена, не предусматривали установку на платформах станций метрополитена ограждающих систем (защитных экранов или других конструкций) - говорится в ответе на петицию.

В горсовете отметили, что проектирование и строительство новых, реконструкции и капитальный ремонт существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена происходит в соответствии с государственными строительными нормами, утвержденными приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 20.11.2018. Соответствующие ГСН также не предусматривают установку на платформах станций "защитных экранов".

Впрочем пообещали, что при условии внесения соответствующих изменений в ГСН - оценят техническую возможность установки ограждающих систем с учетом планировочных характеристик индивидуально каждой отдельной станции и изучат возможности и целесообразность внедрения на трех действующих линиях Киевского метрополитена системы автоуправления поездов.

С целью повышения безопасности пассажиров Киевского метрополитена и в случае внесения изменений в ГСН, затронутый в электронной петиции № 13070 "Установить защитные экраны на станциях метро" вопрос будет прорабатываться во время проектирования и строительства новых линий и станций Киевского метрополитена, в частности четвертой Подольско-Выгуровской линии, в рамках имеющихся финансовых ресурсов - говорится в ответе петиции.

Напомним

27-28 июня в киевском метро под поезд попали два человека. Так, мужчина в возрасте 30-35 лет оказался под первым вагоном поезда на станции "Университет" с зажатыми ногами.

Уже на следующий день женщина в возрасте около 50 лет упала под поезд на станции метро "Золотые ворота". Ее спасти не удалось - спасатели достали ее тело, которое зажало под первым вагоном поезда.