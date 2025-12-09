Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо

Станцію метро "Мостицька" у Києві перейменують ще до відкриття - чому і які варіанти на заміну, повідомив член київської комісії з питань найменування Тиміш Мартиненко-Кушлянський, пише УНН.

У 2026 році кияни оберуть остаточну назву для станції метро "Мостицька".Таку ініціативу підтримала міська Комісія з питань найменувань на своєму засіданні 5 грудня - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довгоочікуване завершення будівництва цієї нової – наступної після "Сирця" – станції на Зеленій гілці Київського метрополітену очікується вже наступного року. При цьому, її поточна назва – "Мостицька" – є, по-перше, проєктною (тобто робочою, тимчасовою), а, по-друге, некоректною щодо розташування у просторі нашого міста.

Обрати фінальний варіант назви кияни зможуть у застосунку "Київ Цифровий" з-поміж трьох варіантів: "Рогостинська", "Рогозів яр", "Замковище".

Чому назва "Мостицька" є некоректною і потребує заміни

Ця станція споруджується у кількох кілометрах від Мостицького житлового масиву і територіально з ним ніяк не пов'язана. Натомість, місце розташування майбутньої станції – перетин вулиць Білицької, Межової та Віктора Некрасова – має інші історичні назви, які вживати для її найменування набагато коректніше. Останніми роками кияни неодноразово наголошували на цьому та звертались, зокрема у формі електронних петицій, до міської влади з проханням змінити назву "Мостицької".

Чому станція початково дістала некоректну проєктну назву

Тому що проєктна організація, відповідальна за розробку проєкту будівництва нових станцій метро, не займається дослідженнями історії Києва, не є компетентною у питаннях топоніміки міста і не несе відповідальності за коректність назв. Звідси і станція "Мостицька", звідси і станція "Проспект Правди" (яку Київрада вже перейменувала на "Варшавську"). Проєктувальникам потрібно було всього-лиш якось промаркувати об’єкти для документації, тому проєктні назви за своєю природою – тимчасові.

Скільки киянам це буде коштувати

Ніскільки. Наразі проєктна назва "Мостицька" існує лише на папері. Після введення станції в експлуатацію, її назву розмістять на колійній стіні і вона стане складовою усієї міської навігації. Саме тому назву важливо скоригувати ДО завершення будівництва, а не після.

Які варіанти назви запропонують киянам замість некоректної "Мостицької"

Після попередніх дискусій та обговорень з істориками, києвознавцями і фахівцями з питань транспорту, а також фінальної дискусії на засіданні, члени Комісії з найменувань зупинились на трьох варіантах потенційної назви станції, з-поміж яких кияни зможуть обрати остаточний:

Рогостинська – назва, похідна від річки Рогостинка, що протікає поруч у Сирецькому гаю, і пов’язана зі стародавньою «землею Рогостинською». Перші згадки «землі Рогостинської» у джерелах сягають ХV ст. – тоді вона була у власності подільської Церкви Миколи Притиска, а до середини ХІХ ст. тут сформувався хутір Рогостинка.

Рогозів яр – назва, пов’язана з природним урочищем Рогозів яр, розташованим поруч з майбутньою станцією метро.

Замковище – назва, пов’язана з однойменною історичною місцевістю, що є частиною давнього урочища Сирежчина та розташована неподалік від майбутньої станції метро. У XVII ст. тут мали свою заміську резиденцію католицькі пріори, що, як вважається, й дало назву місцевості. Освоєння 3амковища, як житлового району розпочалося наприкінці XIX ст.

Яким чином буде відбуватись визначення фінального варіанту назви для нової станції метро

Вже традиційно громада міста зможе зробити вибір у ході рейтингового голосування у застосунку "Київ Цифровий". Варіант, що набере більшість голосів киян, буде затверджений Комісією з питань найменувань і рекомендований міському голові для винесення на розгляд Київради.

