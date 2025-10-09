Первая станция метро на Виноградарь будет открыта в 2026 году - Кличко

$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8838 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25580 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19419 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19318 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Популярные новости
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20290 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15385 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8398 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18541 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12351 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12354 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек09:40 • 25597 просмотра
Первая станция метро на Виноградарь будет открыта в 2026 году - Кличко

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об открытии как минимум одной станции метро на Виноградарь в следующем году. Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик подтвердил продолжение работ на объекте.

Первая станция метро на Виноградарь будет открыта в 2026 году - Кличко

Первую станцию метро на Виноградарь откроют в Киеве в следующем году. Об этом во время заседания Киевского городского совета заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В следующем году как минимум одна станция будет открыта

- сказал Кличко.

Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик во время обсуждения проекта решения о привлечении средств международных финансовых организаций для строительства первых шести станций Подольско-Выгуровской линии метро (на Троещину) отметил, что "метро на Виноградарь строится".

Этот вопрос нужно адресовать исключительно подрядчику, исходя из того, какие у него есть возможности, и какие есть возможности в бюджете города Киева финансировать. По тем средствам, которые сейчас заложены в текущем году, есть заверения, что работы будут выполнены. Работы на этом объекте ведутся

- сказал Репик.

Напомним

Киевский метрополитен принимает меры для разработки проектной документации на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год. В следующем году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киевский городской совет
Виталий Кличко
Киев