Первая станция метро на Виноградарь будет открыта в 2026 году - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об открытии как минимум одной станции метро на Виноградарь в следующем году. Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик подтвердил продолжение работ на объекте.
Первую станцию метро на Виноградарь откроют в Киеве в следующем году. Об этом во время заседания Киевского городского совета заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В следующем году как минимум одна станция будет открыта
Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик во время обсуждения проекта решения о привлечении средств международных финансовых организаций для строительства первых шести станций Подольско-Выгуровской линии метро (на Троещину) отметил, что "метро на Виноградарь строится".
Этот вопрос нужно адресовать исключительно подрядчику, исходя из того, какие у него есть возможности, и какие есть возможности в бюджете города Киева финансировать. По тем средствам, которые сейчас заложены в текущем году, есть заверения, что работы будут выполнены. Работы на этом объекте ведутся
Напомним
Киевский метрополитен принимает меры для разработки проектной документации на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год. В следующем году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань.