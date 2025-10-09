Першу станцію метро на Виноградар буде відкрито у 2026 році - Кличко
Київ • УНН
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про відкриття щонайменше однієї станції метро на Виноградар у наступному році. Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підтвердив продовження робіт на об'єкті.
Першу станцію метро на Виноградар відкриють у Києві у наступному році. Про це під час засідання Київської міської ради заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита
Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік під час обговорення проєкту рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій Подільсько-Вигурівської лінії метро (на Троєщину), зазначив, що "метро на Виноградар будується".
Це питання треба адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які в нього є можливості, і які є можливості в бюджеті міста Києва фінансувати. По тих коштах, які зараз забюджетовані в поточному році, є запевнення, що роботи будуть виконані. Роботи на цього об’єкті ведуться
Нагадаємо
Київський метрополітен вживає заходів для розроблення проєктної документації на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену відповідно до обсягів асигнувань на 2025 рік. В наступному році попередньо заплановано розпочати роботи зі спорудження мосту через Гавань.