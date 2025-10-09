Першу станцію метро на Виноградар буде відкрито у 2026 році - Кличко

Першу станцію метро на Виноградар відкриють у Києві у наступному році. Про це під час засідання Київської міської ради заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита - сказав Кличко.

Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік під час обговорення проєкту рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій Подільсько-Вигурівської лінії метро (на Троєщину), зазначив, що "метро на Виноградар будується".

Це питання треба адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які в нього є можливості, і які є можливості в бюджеті міста Києва фінансувати. По тих коштах, які зараз забюджетовані в поточному році, є запевнення, що роботи будуть виконані. Роботи на цього об’єкті ведуться - сказав Репік.

Нагадаємо

Київський метрополітен вживає заходів для розроблення проєктної документації на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену відповідно до обсягів асигнувань на 2025 рік. В наступному році попередньо заплановано розпочати роботи зі спорудження мосту через Гавань.