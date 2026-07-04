ФСБ РФ готовит фейк в рамках операций для раскола между Польшей и Украиной, за которые отвечает Бортников - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Директор ФСБ РФ Бортников руководит информационными операциями, направленными на раскол между Польшей и Украиной. ФСБ планирует 5 июля обнародовать сфальсифицированные документы о Волынской трагедии.
За информационные операции РФ, направленные на раскол между Польшей и Украиной, отвечает лично директор ФСБ России Александр Бортников, и ФСБ РФ планирует обнародовать 5 июля сфальсифицированные документы о Волынской трагедии, сообщил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях, пишет УНН.
Директор ФСБ РФ Бортников сейчас отвечает за информационные операции России, которые направлены на раскол между Польшей и Украиной. Сотрудники ФСБ РФ планируют обнародовать сфальсифицированные документы о событиях Второй мировой войны, а именно - Волынской трагедии на 5 июля, чтобы попытаться подорвать украинско-польские отношения. Российские государственные медиа имеют задачу распространять эту историю
Напомним
По данным ЦПД СНБО, Россия разогнала новую волну фейков, направленных на искусственное разжигание вражды между украинцами и поляками на фоне недопонимания, возникшего между официальными Киевом и Варшавой из-за разногласий в трактовке роли УПА.
В ЦПД отметили, что использование поддельных видео, логотипов и первых полос международных СМИ является типичным инструментом российской дезинформационной сети "Матрёшка".
Цель этой кампании - подорвать единство между украинским и польским народами, спровоцировать политическое напряжение между Киевом и Варшавой и снизить уровень поддержки Украины со стороны Польши.
Россия атакует Польшу киберударами и фейками для остановки западной помощи Украине — ЦПД07.05.26, 02:17 • 5055 просмотров