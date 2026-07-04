ФСБ РФ готовит фейк в рамках операций для раскола между Польшей и Украиной, за которые отвечает Бортников - ЦПД СНБО

$44.800.0351.080.10
ukenru
3 июля, 20:28 • 12983 просмотра
В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
3 июля, 19:02 • 34624 просмотра
Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
3 июля, 15:56 • 31254 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
3 июля, 15:00 • 37317 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 49130 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 31955 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
3 июля, 10:57 • 29248 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 49195 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 33909 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 29991 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
83%
743мм
Популярные новости
Почти половина поляков поддерживают позицию президента Навроцкого в конфликте с Украиной - опросPhoto3 июля, 21:32 • 10998 просмотра
путин призвал продолжать массированные удары по "военным объектам Украины"3 июля, 23:44 • 10932 просмотра
В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциямVideo4 июля, 00:16 • 12602 просмотра
Дроны остановили работу НПЗ в российском Кстово02:02 • 10354 просмотра
Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW03:35 • 8164 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 21992 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 49123 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 42281 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 49195 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 57254 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo05:34 • 3212 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 21805 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 49854 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 94005 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 126664 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

ФСБ РФ готовит фейк в рамках операций для раскола между Польшей и Украиной, за которые отвечает Бортников - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Директор ФСБ РФ Бортников руководит информационными операциями, направленными на раскол между Польшей и Украиной. ФСБ планирует 5 июля обнародовать сфальсифицированные документы о Волынской трагедии.

ФСБ РФ готовит фейк в рамках операций для раскола между Польшей и Украиной, за которые отвечает Бортников - ЦПД СНБО

За информационные операции РФ, направленные на раскол между Польшей и Украиной, отвечает лично директор ФСБ России Александр Бортников, и ФСБ РФ планирует обнародовать 5 июля сфальсифицированные документы о Волынской трагедии, сообщил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях, пишет УНН.

Директор ФСБ РФ Бортников сейчас отвечает за информационные операции России, которые направлены на раскол между Польшей и Украиной. Сотрудники ФСБ РФ планируют обнародовать сфальсифицированные документы о событиях Второй мировой войны, а именно - Волынской трагедии на 5 июля, чтобы попытаться подорвать украинско-польские отношения. Российские государственные медиа имеют задачу распространять эту историю

- написал руководитель ЦПД Коваленко.

Напомним

По данным ЦПД СНБО, Россия разогнала новую волну фейков, направленных на искусственное разжигание вражды между украинцами и поляками на фоне недопонимания, возникшего между официальными Киевом и Варшавой из-за разногласий в трактовке роли УПА.

В ЦПД отметили, что использование поддельных видео, логотипов и первых полос международных СМИ является типичным инструментом российской дезинформационной сети "Матрёшка".

Цель этой кампании - подорвать единство между украинским и польским народами, спровоцировать политическое напряжение между Киевом и Варшавой и снизить уровень поддержки Украины со стороны Польши.

Россия атакует Польшу киберударами и фейками для остановки западной помощи Украине — ЦПД07.05.26, 02:17 • 5055 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира