Россия атакует Польшу киберударами и фейками для остановки западной помощи Украине — ЦПД
Киев • УНН
РФ использует кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Польши. Целью операций является подрыв доверия и блокирование логистического хаба помощи Украине.
кремль продолжает системные гибридные атаки против Польши - одного из ведущих союзников Украины и важной составляющей восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет Defence24, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии против Украины в 2022 году интенсивность гибридных действий рф против Польши существенно возросла. Речь идет о кибератаках на критическую инфраструктуру и диверсионных действиях.
Использовались масштабные дезинформационные операции, в частности Doppelgänger (создание фейковых копий сайтов медиа и госучреждений) и Matryoshkа (распространение фейков через большое количество аккаунтов). Также отмечено и использование миграционного давления через территорию беларуси
Указывается, что целью гибридных операций рф является дестабилизация внутренней ситуации в Польше, подрыв общественного доверия и ослабление ее роли как ключевого логистического хаба помощи Украине.
"россия продолжает действовать в рамках гибридной стратегии, тестируя границы реакции Запада и избегая прямой военной эскалации с НАТО. Противодействие таким угрозам требует усиления координации союзников, киберзащиты и устойчивости к информационным операциям", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По данным военной разведки и службы безопасности Нидерландов, кремль системно применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО.
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне20.11.25, 10:56 • 55393 просмотра