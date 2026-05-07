Россия атакует Польшу киберударами и фейками для остановки западной помощи Украине — ЦПД

Киев • УНН

 • 578 просмотра

РФ использует кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Польши. Целью операций является подрыв доверия и блокирование логистического хаба помощи Украине.

кремль продолжает системные гибридные атаки против Польши - одного из ведущих союзников Украины и важной составляющей восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет Defence24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии против Украины в 2022 году интенсивность гибридных действий рф против Польши существенно возросла. Речь идет о кибератаках на критическую инфраструктуру и диверсионных действиях.

Использовались масштабные дезинформационные операции, в частности Doppelgänger (создание фейковых копий сайтов медиа и госучреждений) и Matryoshkа (распространение фейков через большое количество аккаунтов). Также отмечено и использование миграционного давления через территорию беларуси

- говорится в сообщении.

Указывается, что целью гибридных операций рф является дестабилизация внутренней ситуации в Польше, подрыв общественного доверия и ослабление ее роли как ключевого логистического хаба помощи Украине.

"россия продолжает действовать в рамках гибридной стратегии, тестируя границы реакции Запада и избегая прямой военной эскалации с НАТО. Противодействие таким угрозам требует усиления координации союзников, киберзащиты и устойчивости к информационным операциям", - резюмируют в ЦПД.

По данным военной разведки и службы безопасности Нидерландов, кремль системно применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО.

