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Украина продолжит выдавать разрешения на эксгумационные работы Польше – Сибига

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении продолжать выдавать разрешения Польше на поисковые и эксгумационные работы. Киев также предложил Варшаве пакет антикризисных шагов для углубления взаимопонимания.

Украина продолжит выдавать разрешения на эксгумационные работы Польше – Сибига

Украина продолжит выдавать разрешения польской стороне на проведение поисковых и эксгумационных работ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

По словам Сибиги, Украина настроена на продолжение конструктивного диалога с Польшей, в том числе по чувствительным историческим вопросам. Он подчеркнул, что украинская сторона и впредь будет выдавать разрешения на проведение польской стороной поисковых и эксгумационных работ.

Украина никогда не забудет поддержку Польши в начале полномасштабной войны – Сибига03.07.26, 19:27 • 820 просмотров

Кроме того, Киев предложил Варшаве пакет антикризисных шагов для углубления взаимопонимания между странами. Речь идет о проведении консультаций между министерствами иностранных дел, встречах историков и привлечении религиозных деятелей к двустороннему диалогу.

Также глава украинской дипломатии прокомментировал ситуацию вокруг названия одного из украинских военных подразделений, которая вызвала дискуссию в Польше.

Выбор украинскими военными названия подразделения не имел антипольского мотива 

– подчеркнул Сибига.

Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ03.07.26, 02:44 • 35961 просмотр

Андрей Тимощенков

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