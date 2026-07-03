Украина продолжит выдавать разрешения на эксгумационные работы Польше – Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении продолжать выдавать разрешения Польше на поисковые и эксгумационные работы. Киев также предложил Варшаве пакет антикризисных шагов для углубления взаимопонимания.
Украина продолжит выдавать разрешения польской стороне на проведение поисковых и эксгумационных работ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
По словам Сибиги, Украина настроена на продолжение конструктивного диалога с Польшей, в том числе по чувствительным историческим вопросам. Он подчеркнул, что украинская сторона и впредь будет выдавать разрешения на проведение польской стороной поисковых и эксгумационных работ.
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Кроме того, Киев предложил Варшаве пакет антикризисных шагов для углубления взаимопонимания между странами. Речь идет о проведении консультаций между министерствами иностранных дел, встречах историков и привлечении религиозных деятелей к двустороннему диалогу.
Также глава украинской дипломатии прокомментировал ситуацию вокруг названия одного из украинских военных подразделений, которая вызвала дискуссию в Польше.
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