Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ

Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский встретятся в пятницу. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на источник в польском МИД, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что встреча дипломатов состоится в Варшаве.

Встреча двух политиков состоится на фоне продолжающейся напряженности между Варшавой и Киевом, вызванной решением Владимира Зеленского о присвоении спецподразделению ССО "Север" имени Героев УПА - пишет издание.

Указывается, что темами переговоров станут, в частности, украинско-польские отношения и ситуация на фронте.

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Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

Причиной конфликта стало решение Президента Украины Владимира Зеленского предоставить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

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