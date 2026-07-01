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Польша пока не планирует официально реагировать на заявление Зеленского об Украинском национальном пантеоне

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Варшава решила дождаться окончательного законопроекта и списка лиц в пантеоне. Ключевым моментом может стать годовщина Волынской трагедии 11 июля.

Польша пока не планирует официально реагировать на заявление Зеленского об Украинском национальном пантеоне

Правительство Польши в настоящее время не планирует предпринимать официальных дипломатических мер в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщает Onet, пишет УНН.

Детали

По информации издания, в Варшаве решили дождаться окончательного вида законопроекта и списка лиц, которых планируют включить в пантеон. Одним из ключевых моментов может стать 11 июля – годовщина Волынской трагедии.

Вызывать посла или направлять ноту на данный момент не имеет смысла. Мы не можем позволить украинцам провоцировать нас

– сказал Onet высокопоставленный польский чиновник.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский объявил о подготовке законопроекта во время празднования Дня Конституции Украины. По его словам, Национальный пантеон должен почтить людей, которые в разные исторические периоды боролись за свободу и независимость Украины. Президент также заявил, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев им чтить.

В Варшаве ждут окончательный список имен

По данным Onet, польские власти считают преждевременной любую жесткую реакцию, поскольку это может лишь обострить ситуацию и позволить Киеву представить спор как попытку навязать Украине собственное видение истории.

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В то же время собеседники издания отмечают, что решающим станет перечень лиц, которые войдут в пантеон. По словам одного из чиновников, польская сторона уже получает сигналы о возможном появлении в нем Степана Бандеры.

Я не хочу называть конкретных имен, которые сейчас были бы для нас неприемлемыми, но мы уже получаем сигналы, что Степан Бандера может появиться в списке. Это была бы критическая новость для наших отношений

– заявил собеседник Onet.

Издание также отмечает, что, несмотря на возможное обострение политических отношений, польское правительство не рассматривает вариант сокращения военной помощи Украине, поскольку считает ее важной составляющей безопасности Польши и всего региона. В то же время в Варшаве не исключают охлаждения политических контактов и более жесткой позиции при обсуждении евроинтеграции Украины, если исторические противоречия будут обостряться.

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Степан Гафтко

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