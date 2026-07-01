Польша пока не планирует официально реагировать на заявление Зеленского об Украинском национальном пантеоне
Киев • УНН
Варшава решила дождаться окончательного законопроекта и списка лиц в пантеоне. Ключевым моментом может стать годовщина Волынской трагедии 11 июля.
Правительство Польши в настоящее время не планирует предпринимать официальных дипломатических мер в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона. Об этом со ссылкой на неофициальные источники сообщает Onet, пишет УНН.
Детали
По информации издания, в Варшаве решили дождаться окончательного вида законопроекта и списка лиц, которых планируют включить в пантеон. Одним из ключевых моментов может стать 11 июля – годовщина Волынской трагедии.
Вызывать посла или направлять ноту на данный момент не имеет смысла. Мы не можем позволить украинцам провоцировать нас
Как отмечает издание, Владимир Зеленский объявил о подготовке законопроекта во время празднования Дня Конституции Украины. По его словам, Национальный пантеон должен почтить людей, которые в разные исторические периоды боролись за свободу и независимость Украины. Президент также заявил, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев им чтить.
В Варшаве ждут окончательный список имен
По данным Onet, польские власти считают преждевременной любую жесткую реакцию, поскольку это может лишь обострить ситуацию и позволить Киеву представить спор как попытку навязать Украине собственное видение истории.
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В то же время собеседники издания отмечают, что решающим станет перечень лиц, которые войдут в пантеон. По словам одного из чиновников, польская сторона уже получает сигналы о возможном появлении в нем Степана Бандеры.
Я не хочу называть конкретных имен, которые сейчас были бы для нас неприемлемыми, но мы уже получаем сигналы, что Степан Бандера может появиться в списке. Это была бы критическая новость для наших отношений
Издание также отмечает, что, несмотря на возможное обострение политических отношений, польское правительство не рассматривает вариант сокращения военной помощи Украине, поскольку считает ее важной составляющей безопасности Польши и всего региона. В то же время в Варшаве не исключают охлаждения политических контактов и более жесткой позиции при обсуждении евроинтеграции Украины, если исторические противоречия будут обостряться.
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