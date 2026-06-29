В Польше удивлены объявлением Зеленского о Национальном пантеоне

После объявления Президента Украины Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона в польском правительстве усиливается убеждение, что украинский президент обостряет конфликт с Польшей. Об этом пишет Onet со ссылкой на источники, передает УНН.

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"Мы давно знали, что Зеленский хотел бы запустить Пантеон, но его слова странны. Признаюсь, это нас удивило", - сказал собеседник издания.

Еще один источник в правительстве заявил, что нынешняя политика Киева не способствует тому, чтобы польские компании вели бизнес в Украине.

"Очень жаль, что Зеленский так поступил. Была надежда, что мы наладим наши отношения, а выглядит так, что будет еще хуже. Нам важно заботиться о польских компаниях, которые хотят вести бизнес в Украине, но нынешняя политика Киева этому не способствует", - добавляет издание.

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В воскресенье, 28 июня, в День Конституции, Президент Украины объявил о внесении в Верховную Раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне.

"Когда никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет об утверждении права Украины самостоятельно определять собственную историческую память и почитать своих героев.

"Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием от государства - Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое - свое право быть украинцами", - отмечал Президент.

Согласно законопроекту, предусматривается создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования самых выдающихся представителей украинской нации. Инициатива основывается на многовековой традиции украинского нациостроительства и государствостроительства и направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение национальной памяти, консолидацию общества вокруг общей истории, а также формирование украинской национальной и гражданской идентичности.

В Пантеоне может быть почтена память:

лиц, занимавших должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Русском королевстве, Украинском казачьем государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинской державе, Карпатской Украине; Президентов Украины, кроме тех, которые в соответствии с Конституцией Украины были отстранены с поста в порядке импичмента; лиц, занимавших должности главнокомандующих (главных командиров) или приравненных к ним в вооруженных силах (армии) Украинской Народной Республики, Галицкой армии (Украинской Галицкой армии), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской повстанческой армии; главнокомандующих Вооруженных Сил Украины во время Войны за Независимость Украины; лиц, внесших исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в государствостроительство и развитие Украинского государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, войска, культуры, искусства, науки, спорта, становление украинского литературного языка, развитие гражданского общества или религии; лауреатов Нобелевской премии по науке или литературе, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, или которые родились или проживали на территории Украины, или деятельность которых была связана с территорией Украины.

В то же время в Пантеоне может быть почтена память таких лиц:

в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

На которых распространяются ограничения, предусмотренные законами Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

"Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент