В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент

$44.9250.92
ukenru
12:51 • 1092 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
09:24 • 19436 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
08:13 • 24692 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 27679 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 36354 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 115228 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 74241 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 73402 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68393 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 67684 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
4.7м/с
32%
750мм
Популярные новости
Трамп подтвердил новые удары по Ирану и пригрозил уничтожением Исламской Республики28 июня, 04:15 • 13127 просмотра
Колонизация под видом строительства: Россия планирует масштабную застройку на Херсонщине для переселенцев из РФ - ЦНС28 июня, 04:31 • 12150 просмотра
Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб28 июня, 04:47 • 6090 просмотра
Украина усилила возможности для ударов по Крымскому мосту - разведка Британии28 июня, 05:03 • 4620 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука11:04 • 17009 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
09:24 • 19436 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 27679 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 40427 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 115228 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 67867 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"12:34 • 1094 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 35437 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 47783 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 87492 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 105073 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона. Документ предусматривает чествование выдающихся представителей украинской нации в Киеве.

В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне. Об этом глава государства заявил 28 июня во время своего выступления по случаю Дня Конституции Украины, передает УНН.

Детали

Украинский президент сообщил, что сегодня уже внес в парламент закон об Украинском национальном пантеоне.

Когда никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать

- сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что речь идет об утверждении права Украины самостоятельно определять собственную историческую память и почитать своих героев.

Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием от государства - Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое - свое право быть украинцами

- заявил Зеленский.

То, что ВРУ получила новый проект закона, подтвердил и председатель парламента Руслан Стефанчук в сообщении на своей официальной странице в Facebook.

В Верховную Раду Украины от Президента Украины поступил законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний

- написал спикер.

О чем идет речь в законопроекте

Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации. Инициатива основывается на многовековой традиции украинского нациестроительства и государствостроительства и направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение национальной памяти, консолидацию общества вокруг общей истории, а также формирование украинской национальной и гражданской идентичности.

Напомним

В конце мая 2026 года на военном кладбище перезахоронили прах одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. В церемонии приняли участие Владимир Зеленский и Кирилл Буданов.

Александра Василенко

ОбществоПолитика