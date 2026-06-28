В Украине хотят создать Национальный пантеон - Зеленский подал закон в парламент

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне. Об этом глава государства заявил 28 июня во время своего выступления по случаю Дня Конституции Украины, передает УНН.

Детали

Украинский президент сообщил, что сегодня уже внес в парламент закон об Украинском национальном пантеоне.

Когда никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что речь идет об утверждении права Украины самостоятельно определять собственную историческую память и почитать своих героев.

Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием от государства - Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое - свое право быть украинцами - заявил Зеленский.

То, что ВРУ получила новый проект закона, подтвердил и председатель парламента Руслан Стефанчук в сообщении на своей официальной странице в Facebook.

В Верховную Раду Украины от Президента Украины поступил законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний - написал спикер.

О чем идет речь в законопроекте

Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации. Инициатива основывается на многовековой традиции украинского нациестроительства и государствостроительства и направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение национальной памяти, консолидацию общества вокруг общей истории, а также формирование украинской национальной и гражданской идентичности.

Напомним

В конце мая 2026 года на военном кладбище перезахоронили прах одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. В церемонии приняли участие Владимир Зеленский и Кирилл Буданов.