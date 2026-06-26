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Польские политики возвращают украинские награды из-за спора об УПА

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Мариуш Блащак и Ярослав Качиньский заявили о возвращении украинских орденов. Причиной стала позиция украинских властей относительно присвоения названия "Героев УПА" подразделению ВСУ.

Польские политики возвращают украинские награды из-за спора об УПА

Ряд польских политиков заявили об отказе от украинских наград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Детали

Бывший министр национальной обороны и глава фракции "ПиС" Мариуш Блащак сообщил в соцсети "Х", что вернет награду, полученную от властей Украины.

Свое решение он объяснил как "жест солидарности со всеми семьями, которые уже десятилетиями ждут возможности достойно почтить своих близких, а сегодня все еще сталкиваются с препятствиями". Он также добавил, что это "выражение протеста против позиции нынешней украинской власти".

Заявление Мариуша Блащака появилось на следующий день после аналогичного заявления главы партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Качиньский объявил, что вернет врученный ему Украиной Орден князя Ярослава Мудрого II степени.

В то же время он подчеркнул, что и впредь выступает за дальнейшую поддержку Украины в войне с россией, поскольку, по его мнению, это соответствует стратегическим интересам Польши.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая. Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

В знак поддержки и солидарности с украинским лидером Посол Украины в Польше Василий Боднар вернул кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша".

Одновременно с ним министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

На конфликтную ситуацию также отреагировал второй президент Украины Леонид Кучма. Он тоже вернул свой орден Белого Орла и призвал не ставить прошлое выше будущего в отношениях между Украиной и Польшей.

Его примеру последовал третий президент Украины Виктор Ющенко. Он также отказался от высокой польской награды. Ющенко считает, что решение лишить ордена действующего лидера государства затрагивает весь украинский народ.

Вслед за Ющенко и Кучмой пятый президент Украины Петр Порошенко тоже отказался от высшего ордена Польши. Он назвал решение Навроцкого ошибочным и таким, что вредит украинско-польским отношениям.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается отменять присвоенное одному из подразделений ВСУ почетное название "Героев УПА", несмотря на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

Евгений Устименко

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