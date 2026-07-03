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Украина никогда не забудет поддержку Польши в начале полномасштабной войны – Сибига

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Андрей Сибига во время визита в Варшаву встретился с Радославом Сикорским. Глава МИД поблагодарил Польшу за беспрецедентную помощь с 2022 года.

Украина никогда не забудет поддержку Польши в начале полномасштабной войны – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Варшаву провел переговоры с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Глава украинской дипломатии поблагодарил Польшу за поддержку, которую она оказала Украине после начала полномасштабного вторжения россии, сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия между Украиной и Польшей на фоне продолжающейся российской агрессии.

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"В 2022 году Польша первой протянула Украине руку помощи. Мы помним эту беспрецедентную поддержку, высоко ценим ее и всегда будем благодарны", – подчеркнул Сибига.

В МИД отметили, что переговоры состоялись в Варшаве. Украина и Польша продолжают сотрудничать в сферах безопасности, обороны и поддержки Украины в условиях войны.

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