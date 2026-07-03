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россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Эксперт Дмитрий Левусь считает сценарий вооруженной провокации против НАТО возможным, ведь кремлю нужно разрушить единство стран Запада.

россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши

Информация о возможной подготовке россией вооруженной провокации против стран НАТО вновь актуализировала вопрос безопасности восточного фланга Альянса. Если кремль решится на такой шаг, его главной целью будет не только военный эффект, но и попытка разрушить единство Запада, продемонстрировать слабость НАТО и заставить европейские страны пересмотреть поддержку Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Дмитрий Левусь.

Сценарий российской провокации против НАТО вполне реален

По словам эксперта, сама возможность российской агрессии против одной из стран НАТО уже не выглядит фантастической, если учитывать опыт последнего десятилетия.

Я считаю, что такой сценарий вполне возможен. Если вспомнить события 2014 года, то тогда мало кто мог представить, что россия оккупирует Крым и официально объявит его своим. Полномасштабное вторжение 2022 года также показало, что кремль готов к шагам, которые ранее казались невозможными. Поэтому сегодня отвергать подобный сценарий нет оснований

- сказал Левусь.

Он напомнил, что в последние годы россия уже неоднократно осуществляла провокации против стран НАТО.

Мы видели провокации против Польши в виде полетов беспилотников, инциденты у границ стран Балтии, информационно-психологические операции, регулярные появления неизвестных дронов в странах Балтии, Скандинавии и Германии. Все это является элементами одной стратегии постепенного повышения напряженности

- отметил эксперт.

Главная цель кремля - подорвать доверие к НАТО

По мнению политолога, россия будет стремиться использовать любой кризис для демонстрации якобы неспособности Альянса выполнять свои гарантии безопасности.

Главная цель таких действий очевидна – расколоть единство Запада, продемонстрировать недееспособность НАТО как оборонительного союза и посеять сомнения в эффективности его механизмов защиты. Одновременно россия будет пытаться убедить европейские страны, что если они прекратят поддержку Украины, то якобы смогут избежать конфронтации с кремлем. Именно на это и рассчитана такая стратегия

- отметил Левусь.

Реакция Запада будет зависеть от формата атаки

Эксперт подчеркнул, что ответ НАТО и США во многом будет определяться тем, какой именно сценарий реализует россия.

Если речь пойдет о гибридной операции – например, использование беспилотников, диверсионных групп или попытка инсценировать какое-то "народное восстание" в отдельных районах Эстонии или Латвии, то россия может рассчитывать, что внутри НАТО начнутся дискуссии относительно масштаба ответа. Именно на такую неопределенность кремль, очевидно, и делает ставку

- пояснил он.

В то же время Левусь подчеркнул, что это совсем не означает автоматического отказа Альянса от военной реакции.

Нельзя утверждать, что НАТО точно не ответит. Но россияне могут рассчитывать, что в случае гибридного сценария сначала будет попытка дипломатического урегулирования, переговоров или поиска политического решения. Именно эта неопределенность и является одним из элементов их замысла

- отметил политолог.

Эскалация не будет выгодна Украине

По убеждению Левуся, предположение, что открытие нового фронта автоматически улучшит положение Украины, является слишком упрощенным.

Я не разделяю мнение, что эскалация против стран НАТО автоматически будет выгодна Украине. Такие сценарии очень сложны и нелинейны. Наоборот, они могут отвлекать внимание и ресурсы наших партнеров на новый кризис. Украина заинтересована в том, чтобы этого не произошло, и именно поэтому постоянно подчеркивает необходимость сдерживания россии

- сказал он.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с беларусью.

Мы видим, что Украина пытается сделать все возможное, чтобы не допустить втягивания беларуси в полномасштабную войну. Это еще раз подтверждает, что для Украины расширение конфликта не является желаемым сценарием

- добавил Левусь.

Кризисы внутри россии могут подтолкнуть кремль к новой эскалации

Политолог считает, что внутренние проблемы россии вовсе не гарантируют отказ от агрессивных шагов.

Именно из-за экономических трудностей, военных проблем и общего кризиса российское руководство может прибегнуть к еще более рискованным решениям. Для кремля это способ изменить повестку дня, так сказать, перевернуть стол. российской политике присуща такая истерическая логика принятия решений, поэтому расширение агрессии вполне возможно

- отметил эксперт.

Китай не способен сдержать россию

Комментируя возможную роль Пекина, Левусь призвал не преувеличивать влияние Китая на решения кремля.

Я думаю, что не стоит переоценивать возможности Китая. Безусловно, Пекину выгодно, чтобы конфронтация между россией и Западом продолжалась, а НАТО находилось под постоянным давлением. Для Китая нынешняя ситуация является достаточно комфортной

- сказал он.

В то же время, по словам эксперта, это не означает, что китайское руководство способно контролировать действия москвы.

Несмотря на то, что Китай пытается позиционировать себя как посредника в отношениях с россией, на самом деле его влияние имеет свои границы. В Пекине это хорошо понимают. Поэтому я не думаю, что Китай способен реально остановить российское руководство, если оно примет решение о новой эскалации

- резюмировал Левусь.

Страны НАТО предупредили о возможной российской провокации против Польши и Прибалтики - The Guardian28.06.26, 18:43 • 4566 просмотров

Андрей Тимощенков

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