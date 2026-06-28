Страны НАТО предупредили о возможной российской провокации против Польши и Прибалтики - The Guardian
Киев • УНН
Латвийская разведка и другие источники НАТО указывают на подготовку россией гибридных действий, в том числе ракетных ударов или атак беспилотниками. Такие провокации могут проверить единство Альянса и заставить Запад сократить поддержку Украины.
Две страны восточного фланга НАТО предупреждают о возможной российской провокации, которая может быть направлена против Польши или стран Балтии для проверки единства Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отмечает издание, латвийская разведка в своем отчете заявила о признаках подготовки россией военных провокаций против Латвии, Литвы, Эстонии или Польши. При этом речь идет не о полномасштабном вторжении, а о возможных гибридных действиях - ракетных ударах, атаках беспилотниками или других инцидентах, призванных заставить Запад сократить поддержку Украины.
По информации The Guardian, аналогичную оценку дал высокопоставленный чиновник еще одной страны НАТО, который заявил, что владимир путин может стремиться проверить надежность американских гарантий безопасности для наименьших членов Альянса.
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Издание также приводит оценку премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что в ближайшие недели и месяцы существует риск различных форм эскалации. Эксперт Chatham House Кир Джайлз предполагает, что кремль может прибегнуть к так называемой "горизонтальной эскалации", то есть перенести напряженность за пределы Украины.
The Guardian напоминает, что ранее россию уже связывали с диверсиями в европейских странах, в частности с зажигательными устройствами в отправлениях DHL и нарушениями воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.
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