Польша и страны Балтии готовятся к сценарию "без помощи США" в случае нападения РФ - The Guardian
Киев • УНН
Страны Восточной Европы готовятся к возможности того, что США не присоединятся к обороне в случае нападения РФ. Если Украину заставят подписать мирное соглашение, а Россия получит время перегруппироваться, "аппетит Кремля к испытанию НАТО может возрасти".
Польша и страны Балтии готовятся к сценарию, при котором войска США могут не присоединиться к обороне в случае вероятного нападения со стороны РФ. Об этом в своей статье пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер, сообщает УНН.
Детали
Он указывает, что в середине мая на встрече в столице Эстонии Таллине заместителя государственного секретаря США Томаса ДиНанно прямо спросили, будут ли американские войска воевать, если Россия вторгнется в страны Балтии. Он "неловко заерзал на стуле", а затем дал нечеткий ответ, который не содержал слова "да".
Это вопрос как психологический, так и геополитический. Восточная Европа была одним из наиболее проамериканских регионов мира с момента падения коммунизма. Польша вступила в НАТО в 1999 году, три балтийские страны присоединились к нему в 2004 году, а гарантии безопасности США с тех пор являются фундаментальной частью национальных оборонных стратегий. Теперь эти страны сталкиваются с возможностью того, что их может покинуть их главный союзник
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Автор прогнозирует, что если Украину заставят подписать мирное соглашение, а у России будет время перегруппироваться, "аппетит Кремля к испытанию НАТО может возрасти".
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