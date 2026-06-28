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Польша и страны Балтии готовятся к сценарию "без помощи США" в случае нападения РФ - The Guardian

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Страны Восточной Европы готовятся к возможности того, что США не присоединятся к обороне в случае нападения РФ. Если Украину заставят подписать мирное соглашение, а Россия получит время перегруппироваться, "аппетит Кремля к испытанию НАТО может возрасти".

Польша и страны Балтии готовятся к сценарию "без помощи США" в случае нападения РФ - The Guardian

Польша и страны Балтии готовятся к сценарию, при котором войска США могут не присоединиться к обороне в случае вероятного нападения со стороны РФ. Об этом в своей статье пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер, сообщает УНН.

Детали

Он указывает, что в середине мая на встрече в столице Эстонии Таллине заместителя государственного секретаря США Томаса ДиНанно прямо спросили, будут ли американские войска воевать, если Россия вторгнется в страны Балтии. Он "неловко заерзал на стуле", а затем дал нечеткий ответ, который не содержал слова "да".

Это вопрос как психологический, так и геополитический. Восточная Европа была одним из наиболее проамериканских регионов мира с момента падения коммунизма. Польша вступила в НАТО в 1999 году, три балтийские страны присоединились к нему в 2004 году, а гарантии безопасности США с тех пор являются фундаментальной частью национальных оборонных стратегий. Теперь эти страны сталкиваются с возможностью того, что их может покинуть их главный союзник

- отмечает журналист.

Трамп лично посетит саммит НАТО в Турции — Рубио03.06.26, 20:54 • 3787 просмотров

Он напоминает о скандальной встрече американского лидера Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой администрация США прекратила обмен разведывательными данными с Киевом.

Приостановка была отменена чуть более чем через неделю, но она оставила неизгладимое впечатление, демонстрируя, что обычные границы и рамки дипломатии выброшены в мусорное ведро

- говорится в статье.

Автор прогнозирует, что если Украину заставят подписать мирное соглашение, а у России будет время перегруппироваться, "аппетит Кремля к испытанию НАТО может возрасти".

Напомним

Разведка Латвии заявила о признаках подготовки россией военных провокаций против стран Балтии или Польши. Источник в НАТО подтвердил данные о планах путина проверить единство альянса.

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Вадим Хлюдзинский

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