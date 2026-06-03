Трамп лично посетит саммит НАТО в Турции — Рубио
Киев • УНН
Марко Рубио подтвердил участие Трампа в саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. США будут требовать от союзников реформ и увеличения расходов на оборону.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил комитету по иностранным делам Палаты представителей, что «сам президент посетит» встречу глав государств НАТО в Турции в следующем месяце, передает УНН со ссылкой на The Guardian и AP.
Детали
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа не намерена выходить из НАТО, но не отступит от требования значительных реформ.
Рубио заявил законодателям в среду, что президент США планирует посетить ежегодный саммит лидеров НАТО в Турции в следующем месяце, на котором он изложит аргументы США в пользу изменений и снова призовет союзников увеличить свои расходы на оборону. Саммит состоится в Анкаре 7-8 июля.
«Сам президент посетит следующий саммит НАТО, встречу глав государств, где все эти моменты будут четко изложены. Мы все еще в НАТО, но НАТО нуждается в значительных изменениях, и президент четко это дал понять», – сказал Рубио.
"Разочарование" Трампа НАТО будет обсуждаться на "одном из важнейших саммитов" в Анкаре - Рубио22.05.26, 13:59 • 3473 просмотра