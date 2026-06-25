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Рютте пытался снизить напряженность между НАТО и Трампом из-за войны с Ираном – Reuters

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Генсек НАТО Рютте заверил Трампа, что недовольство союзников является единичными случаями. Трамп остался недоволен позицией союзников по войне с Ираном.

Рютте пытался снизить напряженность между НАТО и Трампом из-за войны с Ираном – Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пытался смягчить разногласия между Вашингтоном и союзниками из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В ходе переговоров Рютте заверил Трампа, что недовольство отдельных союзников американской военной кампанией является лишь "единичными случаями", а большинство стран НАТО поддерживали США. Для этого он продемонстрировал графики с ростом оборонных расходов членов Альянса и напомнил, что американская авиация использовала европейские базы во время операции.

Трамп остался недоволен позицией союзников

Несмотря на попытки Рютте снизить напряженность, Трамп не скрывал разочарования из-за нежелания части союзников поддержать военную кампанию против Ирана и помочь обеспечить судоходство в Ормузском проливе. В то же время президент США положительно оценил работу генсека НАТО.

Вы действительно хорошо поработали, и, честно говоря, я думаю, что если бы кто-то другой был на таком месте, мы бы сегодня даже не встретились

– сказал Трамп.

Reuters отмечает, что встреча состоялась накануне саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным агентства, среди европейских союзников растет беспокойство из-за заявлений Трампа о возможном пересмотре участия США в Альянсе и сокращении американского военного присутствия в Европе.

Сенат США во второй раз проголосовал против резолюции об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана25.06.26, 07:31 • 2236 просмотров

Степан Гафтко

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