Сенат США во второй раз проголосовал против резолюции об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана

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Сенат США поздно вечером повторно отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа в отношении Ирана после того, как глава Белого дома резко раскритиковал республиканцев, которые накануне поддержали аналогичную инициативу. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Резолюция, которая должна была ограничить возможность президента вести военные действия без одобрения Конгресса, не набрала необходимой поддержки. Документ провалился во время голосования с результатом 47 голосов «за», 50 – «против», еще один сенатор воздержался.

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По данным AP, ранее в тот же день Дональд Трамп лично встретился с сенаторами-республиканцами в Капитолии и раскритиковал тех, кто поддержал предыдущую резолюцию о войне с Ираном. После этого сенатор Билл Кэссиди, который накануне голосовал вместе с демократами, получил закрытый брифинг в Белом доме от вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а затем проголосовал уже против нового документа.

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Сенатор Рэнд Пол, который также ранее поддерживал ограничение военных полномочий президента, на этот раз воздержался от голосования. Он объяснил свое решение желанием «дать президенту больше пространства и рычагов для переговоров о прочном мире».

После голосования лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что Трамп остался доволен результатом. Впоследствии президент поблагодарил Туна в социальных сетях и заявил, что это голосование стало «предупреждением для Ирана».

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