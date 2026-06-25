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Трамп начал празднование 250-летия США на Национальной аллее в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Президент США Дональд Трамп выступил на митинге на Национальной аллее, открыв 16-дневную программу празднований. Мероприятия посвящены 250-летию провозглашения независимости США и завершатся 4 июля.

Трамп начал празднование 250-летия США на Национальной аллее в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп начал официальные мероприятия по случаю 250-летия основания Соединенных Штатов, выступив на митинге на Национальной аллее в Вашингтоне. Мероприятие открыло 16-дневную программу празднований под названием "Великая американская государственная ярмарка", сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Празднования посвящены годовщине провозглашения независимости США в 1776 году. В течение 16 дней в стране будут проходить тематические мероприятия, посвященные американским вооруженным силам, сфере здравоохранения, патриотизму и Дню независимости.

Программа завершится торжествами 4 июля. Организаторы планируют провести ряд публичных мероприятий, призванных отметить историю страны и ее 250-летний юбилей.

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Степан Гафтко

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