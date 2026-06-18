Празднование 250-летия США приведет к ограничениям в работе аэропорта Вашингтона

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Национальный аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана предупредил пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов из-за мероприятий по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Наибольшие ограничения ожидаются 3 и 4 июля во время репетиций авиашоу и фейерверков. По данным Управления аэропортов Вашингтона, 3 июля в течение нескольких часов после обеда рейсы выполняться не будут, а 4 июля полеты будут приостановлены после полудня по местному времени.

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Организация America 250, созданная Конгрессом для празднования юбилея страны, проводит ряд праздничных мероприятий. Отдельную программу реализует также организация Freedom 250, основанная по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Вы также станете свидетелями впечатляющих военных полетов с участием высокоточных истребителей и бомбардировщиков-невидимок, которые будут пилотировать наши военные пилоты США – написал Трамп в Truth Social.

В аэропорту сообщили, что с 4 июля до возобновления полетов 5 июля часть сервисов будет работать с пониженной пропускной способностью. Мероприятия, которые могут влиять на авиасообщение, продлятся с конца июня до конца августа.

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