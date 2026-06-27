Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от импорта российской нефти - FT

$44.9250.92
ukenru
10:48 • 104 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
08:21 • 4840 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
05:19 • 15551 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 26962 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 28112 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 47093 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 50283 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 45216 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 45609 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
26 июня, 08:48 • 32316 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5.6м/с
34%
750мм
Популярные новости
Российский судья незаконно заключал в тюрьму пленных украинских военных - СБУ27 июня, 01:06 • 11893 просмотра
Финляндия разрешила транзит ядерного оружия через страну27 июня, 01:32 • 9290 просмотра
Сожжено дотла: военные показали эффектное уничтожение вражеской техники на Волчанском направленииVideo27 июня, 02:01 • 13215 просмотра
Беспилотники атаковали российский Волгоград: пострадал стратегический завод "Баррикады" - СМИPhotoVideo27 июня, 02:33 • 13770 просмотра
Удаление российских сервисов из AppStore нанесло удар по мифу о "неработающих санкциях" - ЦПД27 июня, 04:31 • 6928 просмотра
публикации
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto10:48 • 90 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto08:40 • 5544 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 26224 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 60309 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 116791 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 25917 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 67754 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 85616 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 119384 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 120275 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от импорта российской нефти - FT

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Эстония, Латвия и Литва призвали Еврокомиссию ускорить подготовку предложений по полному отказу от российской нефти. Они считают, что опасения энергетического кризиса после ситуации вокруг Ормузского пролива не оправдались.

Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от импорта российской нефти - FT

Страны Балтии призвали Европейскую комиссию как можно скорее представить предложения по полному отказу от импорта российской нефти. По их мнению, опасения по поводу возможного энергетического кризиса после ситуации вокруг Ормузского пролива не оправдались, а доходы от экспорта энергоносителей продолжают финансировать войну России против Украины. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По информации издания, во время встречи министров энергетики ЕС Эстония, Латвия и Литва призвали Брюссель ускорить подготовку законодательных предложений по поэтапному отказу от российской нефти.

Как отмечает FT, обсуждение этого вопроса фактически приостановили после начала войны между Ираном и Израилем и закрытия Ормузского пролива, что вызвало опасения по поводу возможного дефицита энергоносителей. Однако после постепенного восстановления судоходства и стабилизации ситуации на нефтяном рынке страны Балтии считают, что ЕС должен вернуться к реализации этих планов.

Издание напоминает, что Европейский Союз уже существенно сократил зависимость от российской нефти. Если в начале 2022 года ее доля в импорте составляла 27%, то в 2025 году она сократилась до 2%, хотя это все еще почти 9,7 млн тонн сырья.

В то же время реализация новых ограничений может столкнуться с сопротивлением отдельных государств-членов, прежде всего Венгрии и Словакии, которые остаются зависимыми от российской нефти. Кроме того, часть стран опасается негативного влияния на цены на энергоносители.

Заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава поддерживает как можно более скорый отказ от российской нефти.

Мы считаем, что это нужно сделать до конца года. В то же время мы понимаем обеспокоенность по поводу цен, доступности поставок и конкурентоспособности. Но это цена, которую нужно заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов

- сказал он.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен после встречи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке делает более реалистичным сценарий избежания дефицита авиационного топлива и других нефтепродуктов в Европе этим летом.

В то же время он отметил, что даже при благоприятном развитии событий возвращение нефтяного рынка к нормальному состоянию займет несколько месяцев, а газового – несколько лет из-за повреждения инфраструктуры, в частности в Катаре.

Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg27.06.26, 06:35 • 3372 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира