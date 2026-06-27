Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от импорта российской нефти - FT

Страны Балтии призвали Европейскую комиссию как можно скорее представить предложения по полному отказу от импорта российской нефти. По их мнению, опасения по поводу возможного энергетического кризиса после ситуации вокруг Ормузского пролива не оправдались, а доходы от экспорта энергоносителей продолжают финансировать войну России против Украины. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

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По информации издания, во время встречи министров энергетики ЕС Эстония, Латвия и Литва призвали Брюссель ускорить подготовку законодательных предложений по поэтапному отказу от российской нефти.

Как отмечает FT, обсуждение этого вопроса фактически приостановили после начала войны между Ираном и Израилем и закрытия Ормузского пролива, что вызвало опасения по поводу возможного дефицита энергоносителей. Однако после постепенного восстановления судоходства и стабилизации ситуации на нефтяном рынке страны Балтии считают, что ЕС должен вернуться к реализации этих планов.

Издание напоминает, что Европейский Союз уже существенно сократил зависимость от российской нефти. Если в начале 2022 года ее доля в импорте составляла 27%, то в 2025 году она сократилась до 2%, хотя это все еще почти 9,7 млн тонн сырья.

В то же время реализация новых ограничений может столкнуться с сопротивлением отдельных государств-членов, прежде всего Венгрии и Словакии, которые остаются зависимыми от российской нефти. Кроме того, часть стран опасается негативного влияния на цены на энергоносители.

Заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава поддерживает как можно более скорый отказ от российской нефти.

Мы считаем, что это нужно сделать до конца года. В то же время мы понимаем обеспокоенность по поводу цен, доступности поставок и конкурентоспособности. Но это цена, которую нужно заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов - сказал он.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен после встречи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке делает более реалистичным сценарий избежания дефицита авиационного топлива и других нефтепродуктов в Европе этим летом.

В то же время он отметил, что даже при благоприятном развитии событий возвращение нефтяного рынка к нормальному состоянию займет несколько месяцев, а газового – несколько лет из-за повреждения инфраструктуры, в частности в Катаре.

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